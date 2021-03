Giornata Mondiale della sindrome di Down, incontro tra l’associazione Orme e AIPD (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – l’associazione giovanile “Orme”, nell’ambito del progetto di volontariato “Meglio un uovo oggi..!”, ha incontrato per il tramite del presidente Luca Cavalli, il vice presidente dell’associazione Italiana Persone Down (AIPD) – sezione di Benevento Mario Sangiuolo. Nell’attesa che inizino le donazioni alle diverse associazioni e strutture destinatarie delle uova di Pasqua – identificate grazie ad un’analisi da parte degli associati, sentiti, tra gli altri, gli uffici dell’Assessorato alle associazioni e al volontariato diretti dalla prof.ssa Carmen Coppola, diverse parrocchie del territorio ed enti di volontariato – le due associazioni si sono incontrate nella ricorrenza della “Giornata Mondiale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –giovanile “”, nell’ambito del progetto di volontariato “Meglio un uovo oggi..!”, ha incontrato per il tramite del presidente Luca Cavalli, il vice presidente delItaliana Persone) – sezione di Benevento Mario Sangiuolo. Nell’attesa che inizino le donazioni alle diverse associazioni e strutture destinatarie delle uova di Pasqua – identificate grazie ad un’analisi da parte degli associati, sentiti, tra gli altri, gli uffici dell’Assessorato alle associazioni e al volontariato diretti dalla prof.ssa Carmen Coppola, diverse parrocchie del territorio ed enti di volontariato – le due associazioni si sono incontrate nella ricorrenza...

