Firenze: multe Covid per feste di compleanno in casa (Di domenica 21 marzo 2021) Una pattuglia ha scoperto verso mezzanotte una festa di compleanno di una 17enne fiorentina in una casa di borgo Pinti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 marzo 2021) Una pattuglia ha scoperto verso mezzanotte una festa didi una 17enne fiorentina in unadi borgo Pinti L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: multe Covid per feste di compleanno in casa - AnsaToscana : Covid: feste in casa a Firenze,tante multe, anche compleanno. Interventi della polizia in centro per disturbo quiet… - rep_firenze : Multe Covid del sabato sera per feste in casa con musica e balli [aggiornamento delle 12:57] - qn_lanazione : Feste in casa a Firenze, ragazzi multati - Ricorsi : Se desideri una consulenza gratuita su questo argomento, puoi contattarci al numero 08.100.30.533 (dal lunedì al ve… -