Firenze. Giani: puntiamo sulla riqualificazione in sanità (Di lunedì 22 marzo 2021) “Riqualifichiamo la sanità toscana con un investimento da 5 milioni e mezzo di euro per il risparmio energetico, partendo da alcune strutture ospedaliere. Al momento sono più coinvolte quelle della provincia di Siena, ma intendiamo estendere questi provvedimenti anche in altre realtà sanitarie pubbliche con i fondi europei del Recovery Plan. Questi importanti risultati sono frutto di un lavoro serio e accurato, che la Regione Toscana sta portando avanti insieme ai tecnici delle aziende sanitarie, finalizzato a salvaguardare sia la salute che l’ambiente. La continua evoluzione delle tecnologie può aiutarci molto nel raggiungere questo obiettivo. Sta a noi cogliere questa opportunità”. A dirlo il presidente Eugenio Giani durante la conferenza stampa, che si è svolta nella sede della Giunta regionale di Palazzo Strozzi Sacrati, a ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 marzo 2021) “Riqualifichiamo latoscana con un investimento da 5 milioni e mezzo di euro per il risparmio energetico, partendo da alcune strutture ospedaliere. Al momento sono più coinvolte quelle della provincia di Siena, ma intendiamo estendere questi provvedimenti anche in altre realtà sanitarie pubbliche con i fondi europei del Recovery Plan. Questi importanti risultati sono frutto di un lavoro serio e accurato, che la Regione Toscana sta portando avanti insieme ai tecnici delle aziende sanitarie, finalizzato a salvaguardare sia la salute che l’ambiente. La continua evoluzione delle tecnologie può aiutarci molto nel raggiungere questo obiettivo. Sta a noi cogliere questa opportunità”. A dirlo il presidente Eugeniodurante la conferenza stampa, che si è svolta nella sede della Giunta regionale di Palazzo Strozzi Sacrati, a ...

