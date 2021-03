Covid: per Speranza ci sarà da soffrire fino all’estate (Di domenica 21 marzo 2021) Emergenza Covid: il ministro della Salute Roberto Speranza in Tv spiega che per vedere miglioramenti significativi dovremo attendere l’inizio dell’estate “Le vaccinazioni con Astrazeneca sono riprese da 48 ore, la risposta è stata buona, vuol dire che la stragrande maggioranza di persone è consapevole che il vaccino è l’unico strumento per uscire da questa stagione drammatica“.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 21 marzo 2021) Emergenza: il ministro della Salute Robertoin Tv spiega che per vedere miglioramenti significativi dovremo attendere l’inizio dell’estate “Le vaccinazioni con Astrazeneca sono riprese da 48 ore, la risposta è stata buona, vuol dire che la stragrande maggioranza di persone è consapevole che il vaccino è l’unico strumento per uscire da questa stagione drammatica“.… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - fattoquotidiano : Travaglio su La7: “Draghi ha annunciato un condono per cartelle non pagate 10 anni fa. Ma cosa c’entrano coi ristor… - meb : Oggi all’#AssembleaIV, @matteorenzi lancia la campagna “La #Primavera delle idee”. Un confronto partecipato su temi… - manu_etoile : RT @FmMosca: L’hanno scoperto ... Ora cosa si inventerà #Speranza per incarcerare il popolo? ???????? Covid, studio Lumsa: “I numeri non torna… - creativo1956 : RT @sabrina__sf: 'L'Ebola uccide anche il 90% degli affetti, il vaiolo arrivava al 30%, l'influenza stagionale uccide lo 0,010% mentre il C… -