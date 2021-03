Come scegliere le coppette assorbilatte: tutti i modelli in commercio (Di domenica 21 marzo 2021) Le coppette assorbilatte si rivelano particolarmente utili durante l’allattamento al seno perché assorbono le perdite di latte e garantiscono alle neo mamme maggiore sicurezza. Si tratta di dischetti di cotone che vanno applicati dentro il reggiseno, sul capezzolo, e che devono essere cambiati ogni qualvolta si bagnino. Le coppette assorbilatte evitano che si crei un ambiente eccessivamente e costantemente umido che potrebbe dare luogo a pericolose infezioni o per esempio alla mastite, disturbo che rende l’allattamento particolarmente complicato e doloroso. scegliere le coppette assorbilatte giuste è dunque importante e può fare la differenza in una fase delicata Come quella dell’allattamento al seno. In commercio ce ne sono di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 marzo 2021) Lesi rivelano particolarmente utili durante l’allattamento al seno perché assorbono le perdite di latte e garantiscono alle neo mamme maggiore sicurezza. Si tratta di dischetti di cotone che vanno applicati dentro il reggiseno, sul capezzolo, e che devono essere cambiati ogni qualvolta si bagnino. Leevitano che si crei un ambiente eccessivamente e costantemente umido che potrebbe dare luogo a pericolose infezioni o per esempio alla mastite, disturbo che rende l’allattamento particolarmente complicato e doloroso.legiuste è dunque importante e può fare la differenza in una fase delicataquella dell’allattamento al seno. Ince ne sono di ...

