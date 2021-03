Cieli sereni, temperature anche sottozero di notte (Di domenica 21 marzo 2021) La domenica di primavera si annuncia freschina a Bergamo e in provincia. Con Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo vediamo se l’aria si scalderà. ANALISI GENERALE Il Nord Italia continua a essere esposto ad impulsi freddi provenienti dalla Scandinavia con conseguente clima freddo per il periodo, in particolare sui rilievi, seppur in prevalenza soleggiato. Nei prossimi giorni l’anticiclone tenderà a espandersi verso Nord favorendo l’afflusso di aria via via più temperata, con temperature che tenderanno a portarsi vicino a valori più consoni per il periodo. Domenica 21 marzo 2021 Tempo Previsto: Al mattino nuvolosità irregolare, ma con tendenza a schiarite con il passare delle ore ovunque. Per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con qualche velatura di nubi medio-alte anche estese di passaggio, ad eccezione delle zone di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) La domenica di primavera si annuncia freschina a Bergamo e in provincia. Con Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo vediamo se l’aria si scalderà. ANALISI GENERALE Il Nord Italia continua a essere esposto ad impulsi freddi provenienti dalla Scandinavia con conseguente clima freddo per il periodo, in particolare sui rilievi, seppur in prevalenza soleggiato. Nei prossimi giorni l’anticiclone tenderà a espandersi verso Nord favorendo l’afflusso di aria via via più temperata, conche tenderanno a portarsi vicino a valori più consoni per il periodo. Domenica 21 marzo 2021 Tempo Previsto: Al mattino nuvolosità irregolare, ma con tendenza a schiarite con il passare delle ore ovunque. Per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con qualche velatura di nubi medio-alteestese di passaggio, ad eccezione delle zone di ...

Advertising

MeteoMignanego : #MeteoMignanego #Previsione per Domani, Domenica 21 Marzo 2021: Tornano condizioni di alta pressione con tempo sole… - letiziadavoli : RT @andreabanchelli: @letiziadavoli @spaceis_cool @Oagenova Bellissima idea ??????. Al centro nord i cieli sono abbastanza sereni (peccato fac… - andreabanchelli : @letiziadavoli @spaceis_cool @Oagenova Bellissima idea ??????. Al centro nord i cieli sono abbastanza sereni (peccato… - MeteoMignanego : #MeteoMignanego Buongiorno a tutti ?? cieli sereni e minime stazionarie o in lieve aumento Paveto ???? +2.9??62% ?? 0… - MeteoMignanego : #MeteoMignanego #Previsione per Domani, Sabato 20 Marzo 2021: Permangono condizioni soleggiate e stabili con cieli… -