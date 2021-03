Capello: «Conte si è preso lo Scudetto. Polemica di Pirlo? Un po’ ha ragione» (Di domenica 21 marzo 2021) Fabio Capello parla del momento del calcio italiano e dice la sua sugli allenatori: ecco le parole dell’ex tecnico di Milan, Roma e Juve Fabio Capello, intervistato dal Corriere dello Sport, dice la sua sulla visione del calcio italiano. MIGLIORI ALLENATORI ITALIANI – «Conte, che ha saputo fare marcia indietro, è tornato a un calcio più efficace, razionale, più suo, e si è ricreduto su alcuni giocatori. È segno di intelligenza. E si è preso lo Scudetto. Ti dicevo di Conte, poi c’è Gasperini, l’unico con la mentalità europea. E quello dell’Udinese, Gotti, che non vuole fare il fenomeno, esprime un calcio che rispetta il materiale che gli hanno dato… Lo Scudetto, Conte l’ha vinto il giorno in cui il Milan ha perso a Spezia. Ritorna la Juve? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Fabioparla del momento del calcio italiano e dice la sua sugli allenatori: ecco le parole dell’ex tecnico di Milan, Roma e Juve Fabio, intervistato dal Corriere dello Sport, dice la sua sulla visione del calcio italiano. MIGLIORI ALLENATORI ITALIANI – «, che ha saputo fare marcia indietro, è tornato a un calcio più efficace, razionale, più suo, e si è ricreduto su alcuni giocatori. È segno di intelligenza. E si èlo. Ti dicevo di, poi c’è Gasperini, l’unico con la mentalità europea. E quello dell’Udinese, Gotti, che non vuole fare il fenomeno, esprime un calcio che rispetta il materiale che gli hanno dato… Lol’ha vinto il giorno in cui il Milan ha perso a Spezia. Ritorna la Juve? ...

