Attiva la task force per combattere l’erosione costiera in Toscana

Ultime Notizie dalla rete : Attiva task

La Prima Pagina

Il capo dellaforce, Mario Marino , dopo averlo sfidato a prendere il suo posto, ha anche ... che vanno ad aggiungersi alla categoria degli ultraottantenni, per i quali la Piattaforma è...Attualmente in Liguria ci sono 5.907 persone in sorveglianza. Il 70% dei vaccini consegnati ...riunione convocata sabato mattina dal presidente Toti con i direttori generali delle Asl e la...Il Piemonte ancora in zona rossa. L'indice di contagio Rt è a 1,33, più basso della settimana scorsa, ma ancora molto alto rispetto all'1,25 che stabilisce l'ingresso nella zona rossa. Ieri 20 marzo l ...Assegnata alla Regione la palazzina confiscata a Trusendi. In settimana sopralluogo di Berrino e dei tecnici nei locali dell’Antoniana ...