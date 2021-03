Aggressione omofoba a Roma: attraversa i binari per picchiare un ragazzo che baciava il suo compagno (Di domenica 21 marzo 2021) Un’efferata Aggressione a stampo omofobo si è consumata lo scorso venerdì 26 febbraio – ma resa nota solo nella giornata di ieri – nella stazione ferroviaria Valle Aurelia di Roma. Protagonisti di questo triste e brutale episodio di omofobia sono Jean Pierre Moreno ed il suo compagno che, in attesa del treno, si sono scambiati un bacio; vedendo i due ragazzi che si baciavano, un terzo individuo si è precipitato ad attraversare i binari della stazione, contravvenendo tra l’altro ad ogni norma di sicurezza, per raggiungere la banchina opposta e malmenare i due ragazzi. “Non vi vergognate?” tuona l’individuo mentre si scaglia contro Jean Pierre dando inizio ad una raffica di ingiurie, pugni, calci e fendenti. Il barbaro attacco omofobo non ha fortunatamente causato gravi ferite ... Leggi su trendit (Di domenica 21 marzo 2021) Un’efferataa stampo omofobo si è consumata lo scorso venerdì 26 febbraio – ma resa nota solo nella giornata di ieri – nella stazione ferroviaria Valle Aurelia di. Protagonisti di questo triste e brutale episodio di omofobia sono Jean Pierre Moreno ed il suoche, in attesa del treno, si sono scambiati un bacio; vedendo i due ragazzi che sino, un terzo individuo si è precipitato adre idella stazione, contravvenendo tra l’altro ad ogni norma di sicurezza, per raggiungere la banchina opposta e malmenare i due ragazzi. “Non vi vergognate?” tuona l’individuo mentre si scaglia contro Jean Pierre dando inizio ad una raffica di ingiurie, pugni, calci e fendenti. Il barbaro attacco omofobo non ha fortunatamente causato gravi ferite ...

