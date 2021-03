Aggressione con calci e pugni a una coppia gay a Roma (video). Meloni: “Assurda violenza” (Di domenica 21 marzo 2021) Aggredito perché ha baciato il compagno in una stazione a Roma (video). “Denunciamo con sgomento l’Aggressione subita da Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia in Roma, che stiamo seguendo grazie al supporto legale di Rete Lenford”, le parole di Così Rosario Coco, referente di Gaynet Roma. Un episodio allarmante, non il primo, negli ultimi anni. Alla stazione il bacio della coppia gay e l’Aggressione “I fatti si sono svolti lo scorso 26 febbraio intorno alle 21 e sono stati resi noti solo ora per agevolare l’iter legale. Una persona ha visto Jean Pierre baciarsi con il compagno mentre aspettava il treno, ha attraversato ben due binari da una banchina all’altra e si è presentato davanti ai due dicendo ‘non ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021) Aggredito perché ha baciato il compagno in una stazione a). “Denunciamo con sgomento l’subita da Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia in, che stiamo seguendo grazie al supporto legale di Rete Lenford”, le parole di Così Rosario Coco, referente di Gaynet. Un episodio allarmante, non il primo, negli ultimi anni. Alla stazione il bacio dellagay e l’“I fatti si sono svolti lo scorso 26 febbraio intorno alle 21 e sono stati resi noti solo ora per agevolare l’iter legale. Una persona ha visto Jean Pierre baciarsi con il compagno mentre aspettava il treno, ha attraversato ben due binari da una banchina all’altra e si è presentato davanti ai due dicendo ‘non ...

