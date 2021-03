Var a chiamata? Trentalange | “Pronti a qualsiasi sperimentazione”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 20 marzo 2021) L'utilizzo del Var continua a far discutere gli appassionati. Diverse chiamate lasciano perplessi, così come il metro di giudizio. Tempi duri per gli arbitri. Il presidente dell’AIA Alfredoha espresso il suo giudizio durante la trasmissione "Dribbling", in onda sulle reti Rai: "Credo che i tempi siano maturi per evitare le polemiche. Il nostro obiettivo è aprire canali di comunicazione, ma bisogna essere in due, con grandissimo rispetto e grandissima attenzione. Le parole sono dei macigni, bisogna cercare ciò che unisce, non ciò che divide. Noi pensiamo che ci sia un pregiudizio nei confronti dell’arbitro, se l’arbitro si fa conoscere come persona possiamo mettere da parte una serie di pregiudizi. E questo ci permette di parlare la stessa lingua in modo semplice e rispettoso".SOLUZIONENegli ultimi tempi si sta valutando l'inserimento dell'utilizzo del Var ...