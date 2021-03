Sorteggio tabellone Masters 1000 Miami 2021 | quando è | data | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 20 marzo 2021) Quasi tutto pronto per ildi, torneo in programma dal 22 marzo al 4 aprile. I grandi campioni tornano sul cemento americano: presenti Djokovic e Medvedev, mentre non ci saranno Rafael Nadal e Roger Federer. Tra i colori azzurri ci sarà il ritorno di Matteo Berrettini, oltre ai nomi di Fabio Fognini e Jannik Sinner. Cresce l’attesa per un appuntamento che assegnerà punti importanti per il ranking, a ridosso del torneo di Montecarlo. La cerimonia e dunque ildelprincipale avverrà nella giornata di lunedì 22 marzo alle 12:00 locali, 18:00 italiane. Non è ancora stata resa nota una copertura tv e, ma potrebbe essere visibile sui profili social del torneo. Sportface.it vi terrà compagnia durante l’evento con live ...