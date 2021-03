Sala: “Non ho cambiato idea: credo che lo stadio vada fatto, ma voglio capire chi è il mio partner” (Di sabato 20 marzo 2021) Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è riportata un’intervista al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino milanese ha utilizzato la pagine della rosea per rispondere al duro comunicato dell’Inter sulla questione stadio. Queste le sue parole: “La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo San Siro mi ha sorpreso: sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato per la prima volta allo stadio 55 anni fa, ma io voglio fare il bene di Milano. Lo stadio è una buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? Mi sto muovendo spinto solo dalla logica della prudenza. Non sono io che lo dico ma in questo momento gli investimenti originati dalla Cina in alcuni settori come il calcio sono in difficoltà. Io sto solo chiedendo informazioni ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è riportata un’intervista al sindaco di Milano, Giuseppe. Il primo cittadino milanese ha utilizzato la pagine della rosea per rispondere al duro comunicato dell’Inter sulla questione. Queste le sue parole: “La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo San Siro mi ha sorpreso: sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato per la prima volta allo55 anni fa, ma iofare il bene di Milano. Loè una buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? Mi sto muovendo spinto solo dalla logica della prudenza. Non sono io che lo dico ma in questo momento gli investimenti originati dalla Cina in alcuni settori come il calcio sono in difficoltà. Io sto solo chiedendo informazioni ...

