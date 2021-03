Running | Simone Perona | “Quando corro | sono felice Sogno di completare la 24 ore”

(Di sabato 20 marzo 2021) Il weekend del 27-28 marzo si svolgerà a Biella la seconda edizione della BiUltra 6.24, manifestazione organizzata dall’ASD Pietro Micca – Sezione Podismo Biellacon il patrocinio dell’amministrazione comunale e valida tra l’altro come prova unica di campionato italiano della 24 ore su strada. Tra i tanti atleti al via, spicca il nome di, ragazzo con disabilità intellettiva, che cercherà di portare a termine la gara, realizzando così una vera e propria impresa. Il 35enne di Vandorno (Biella), allenato da Charlie Cremonte, non è nuovo ad imprese straordinarie: ha infatti corso diverse maratone e mezze maratone, ottenendo anche una medaglia d’argento i Mondiali Special Olympic di Los Angeles 2015. Grazie anche alla disponibilità di Paolo Vialardi e Matteo Ugazio, Sportface ha contattatoper ...

Sportface.it

