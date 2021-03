Roma, Smalling non recupera: con il Napoli andrà in panchina (Di sabato 20 marzo 2021) Niente da fare per Chris Smalling, che non ha recuperato bene dall’infortunio. Contro il Napoli lascerà il posto a Cristante Dopo la vittoria con lo Shakhtar e il sorteggio dei quarti di finale con l’Ajax, la Roma si prepara ad affrontare il Napoli in una gara delicatissima e fondamentale per poter entrare tra le prime quattro. Giallorossi e partenopei sono a pari punti, ma gli uomini di Gattuso hanno una gara da recuperare. In caso di sconfitta, l’ennesima contro una big, i giallorossi dovrebbero abbandonare il sogno Champions. Una gara difficile che la Roma dovrà giocare senza Smalling. Il difensore inglese, infatti, non ha recuperato dall’infortunio e non si è allenato con i compagni di squadra. Dunque domani sera ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021) Niente da fare per Chris, che non hato bene dall’infortunio. Contro illascerà il posto a Cristante Dopo la vittoria con lo Shakhtar e il sorteggio dei quarti di finale con l’Ajax, lasi prepara ad affrontare ilin una gara delicatissima e fondamentale per poter entrare tra le prime quattro. Giallorossi e partenopei sono a pari punti, ma gli uomini di Gattuso hanno una gara dare. In caso di sconfitta, l’ennesima contro una big, i giallorossi dovrebbero abbandonare il sogno Champions. Una gara difficile che ladovrà giocare senza. Il difensore inglese, infatti, non hato dall’infortunio e non si è allenato con i compagni di squadra. Dunque domani sera ...

Advertising

DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - napolista : Roma-Napoli, improbabile la presenza di Smalling, Fonseca non vuole rischiarlo Il difensore ieri si è allenato a pa… - MondoNapoli : TuttoSport - Brutte notizie in casa Roma! Smalling in dubbio per il Napoli! - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling in dubbio per la sfida contro il Napoli, out Veretout e Mkhitaryan - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Smalling in dubbio per la sfida contro il Napoli, out Veretout e Mkhitaryan -