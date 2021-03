Ricordando Elsa Peretti

(Di sabato 20 marzo 2021), celebre jewellery designer dalla lunga collaborazione con Tiffany & Co., è venuta a mancare giovedì, all’età di 80 anni. A ottobre 2020 scriveva sul suo profilo instagram: “Quiero algo mas. Ho bisogno di qualcosa di più. Un interesse profondo, uno scopo. Vado in un periodo sabbatico per motivi di salute”.

ilGiornale.it

In occasione del suo 25° anniversario con Tiffany, il Fashion institute of technology istituisce 'The Elsa Peretti professorship in jewelry design' come riconoscimento alla sua carriera, e le conferis ...