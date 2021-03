Pd: Renzi, 'con Letta svolta rispetto a epoca Zingaretti, ma passi da parole a fatti' (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. Adnkronos) - "C'è una grande novità con il Pd di Letta, a cui va il mio sincero augurio, che rappresenta un svolta rispetto all'epoca Zingaretti. Mi pare che non ci sia più 'Conte o morte', non ci sia più il proporzionale. Tutto è cambiato in modo molto rapido. Le parole sono interessanti ma sulle parole non è difficile trovarsi, servono fatti. Se davvero si vuole aprire una nuova stagione del riformismo, una primavera del riformismo, passiamo dalle parole ai fatti". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. Adnkronos) - "C'è una grande novità con il Pd di, a cui va il mio sincero augurio, che rappresenta unall'. Mi pare che non ci sia più 'Conte o morte', non ci sia più il proporzionale. Tutto è cambiato in modo molto rapido. Lesono interessanti ma sullenon è difficile trovarsi, servono. Se davvero si vuole aprire una nuova stagione del riformismo, una primavera del riformismo,amo dalleai". Lo dice Matteoall'assemblea di Iv.

