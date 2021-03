Martani no vax dovrà vedersela con me: avverte Iva Zanicchi (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo solo due puntate, dell’Isola dei famosi 2021, iniziano a delinearsi i profili dei naufraghi, e già nascono le prime polemiche, tra i concorrenti e gli opinionisti in studio. La concorrente, che già prima di sbarcare all’Isola, ha fatto discutere, è stata senza dubbio Daniela Martani. Iva Zanicchi all’Isola avverte: “Martani no vax dovrà vedersela con me” La partecipazione dell’ex hostess, nota per le sue posizioni no vax, ha diviso l’opinione pubblica, da una parte chi afferma che la partecipazione della Martani, nota per il suo carattere polemico, mette del sale al reality, chi invece ha criticato questa scelta, per la paura che in Honduras, la Martani possa ‘pubblicizzare’ la sua posizione contro la campagna di ... Leggi su formatonews (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo solo due puntate, dell’Isola dei famosi 2021, iniziano a delinearsi i profili dei naufraghi, e già nascono le prime polemiche, tra i concorrenti e gli opinionisti in studio. La concorrente, che già prima di sbarcare all’Isola, ha fatto discutere, è stata senza dubbio Daniela. Ivaall’Isola: “no vaxcon me” La partecipazione dell’ex hostess, nota per le sue posizioni no vax, ha diviso l’opinione pubblica, da una parte chi afferma che la partecipazione della, nota per il suo carattere polemico, mette del sale al reality, chi invece ha criticato questa scelta, per la paura che in Honduras, lapossa ‘pubblicizzare’ la sua posizione contro la campagna di ...

