Marcella Bella scambia Alba Parietti per una drag queen a Canzone Segreta

(Di sabato 20 marzo 2021) Ma questasignora, chi è questaragazza? Non ti posso dire per che cosa ti hota!è stata una delle ospiti della seconda puntata di, dove ogni settimana dei vip assistono ad esibizioni canore di altri vip loro amici. Protagonista di questo sketch è statache ha ricevuto come sorpresa una performance canora della presunta amicache ha cantato Nessuno Mai. Una performance inche ha visto laanticipata dal duo delle Karma B. Il momento più alto della trasmissione è stato però vedereche non riconosce...

Advertising

angelo_di_dio : @danoris2110 con la stessa intonazione di Marcella Bella. - Nonsolosuoni : Su - trefelix : @Linkiesta @lasoncini 'L'amico è', Dario Baldan Bembo, nasce nel 1982 come 'Falò' e insieme a lui la cantano Riccar… - radiolisola : #NowPlaying: Marcella Bella - Nell'aria - Lindali98 : #NowPlaying Marcella Bella - Accidenti A Te on #FastCast4u.com -

Ultime Notizie dalla rete : Marcella Bella

... con Serena Rossi alla conduzione a eccitare i ricordi e le emozioni di Mika, Romina Power, Ciro Ferrara,, Carolyn Smith e Michele Placido, ha conquistato 3,977milioni ed il 17,4%. Su ...Recentemente Gigliola Cinquetti è stata ospite del Festival di Sanremo 2021 assieme a Fausto Leali e: in quell'occasione ha riproposto alcuni dei successi più importanti del suo ricco ...Il prossimo 2 aprile si celebra la Giornata della consapevolezza dell'autismo, data riconosciuta a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure per se ...Hanno pascolato per decenni lungo le Montagne Verdi di Marcella Bella, hanno inseguito cavalli cui sciogliere le trecce come invitava a fare Umberto Balsamo, hanno scambiato Brigantony per un filosofo ...