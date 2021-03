Loredana Bertè si scaglia contro il Vaticano | “L’amore è un valore universale | lasciamo che continuino a benedire la morte”

(Di sabato 20 marzo 2021) Una foto che dice più di mille parole. A pochi giorni dalla decisione deldi nonle unioni omosessualiha deciso di dire la sua sul tema e lo ha fatto pubblicando un immagine sul proprio profilo Instagram che è un “pugno nello stomaco“, come l’hanno definita molti. Nella foto si vede un pretefucili. La didascalia della cantante è eloquente e non lascia spazio a dubbi di interpretazione: “La parola AMORE porta con sé il senso poetico latino dell’assenza della. A-MORS: assenza diè unassoluto ed è! Non ha bisogno di benedizione alcuna. In questo nuovo medioevo,chea ...

Da Corriere.itberte Ancheinterviene a sostegno delle unioni gay e contro il Vaticano che qualche giorno fa ha detto di non poter benedire le coppie omosessuali in quanto la Chiesa 'non ...Sembra che in Rai tutti lo adorino, tutti lo invitano nelle loro trasmissioni e ancheha voluto averlo al suo fianco nella serata a lei dedicata. Sarà difficile per i presentatori di ...