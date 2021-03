Letta | «Bene Draghi | ma pessimo inizio  di Salvini» La replica | “Enrico | stai sereno”  

Advertising

Giorgiolaporta : Grazie a #Letta a #Roma #Gualtieri rischia di avere l’effetto Astrazeneca: anche se venisse rimesso in campo nessun… - fattoquotidiano : Di Maio: “Sempre lavorato bene con Letta, alleanza Pd-M5s non sia solo elettorale. Ius soli? Va discusso a livello… - galeazzobignami : La priorità di Letta, segretario del Partito Democratico? Lo ius soli. Avete capito bene: lo ius soli... Poi si ch… - FcaPitti : RT @claudio_2022: Governo: Lite Letta-Salvini. Il segretario Dem: 'Pessimo il suo inizio sul dl sostegni'. Salvini: 'Stia sereno' Quest… - giuseppebarbus1 : RT @Agenzia_Ansa: Letta va all'attacco di Salvini. 'Il decreto Sostegni - dice - aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i ministri.… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Bene

"Molto" scrivesul social " Il # DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese.#Draghi.i Ministri. Male, molto male che un ...Decreto Sostegni,: 'Pd unito rende efficace e forte Governo' 'Molto' ha scritto Enricoin relazione al ministro del Lavoro Andrea Orlando. Un giudizio esternato per sottolineare l'...Sono bambini, ragazzi, cittadini che non meritano questa umiliazione. E che non possono essere ancora una volta dimenticati', Matteo Orfini del Pd ribatte così via twitter a Matteo Salvini che aveva s ...Molto bene. Bene Draghi. E non è che se lo dice Conte è un errore e se lo dice Draghi va bene Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per… Leggi ...