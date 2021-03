La nuova vita di Jenson Button: dalla Formula 1 a socio di una carrozzeria (Di sabato 20 marzo 2021) Jenson Button diventa carrozziere. L’ex pilota britannico, campione Formula 1 nel 2009, è diventato socio della storica carrozzeria Radford dalla Formula 1 ad una carrozzeria, anche se non una qualsiasi. E’ questa la nuova vita di Jenson Button, campione del mondo in Formula 1 nel 2009 con la Brawn GP, ritiratosi dalle corse nel 2019. Il britannico, infatti, è diventato socio di una delle carrozzerie più famose e antiche al mondo. Si tratta della Radford, famosa per i suoi interventi sulle principali macchine britanniche, come l’Aston Martin, la Mini e la Rolls-Royce, o anche la Bentley. La carrozzeria era stata fondata nel 1948 ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021)diventa carrozziere. L’ex pilota britannico, campione1 nel 2009, è diventatodella storicaRadford1 ad una, anche se non una qualsiasi. E’ questa ladi, campione del mondo in1 nel 2009 con la Brawn GP, ritiratosi dalle corse nel 2019. Il britannico, infatti, è diventatodi una delle carrozzerie più famose e antiche al mondo. Si tratta della Radford, famosa per i suoi interventi sulle principali macchine britanniche, come l’Aston Martin, la Mini e la Rolls-Royce, o anche la Bentley. Laera stata fondata nel 1948 ...

