Inzaghi | «C’è un po’ di stanchezza mentale | è stata una trasferta impegnativa»

(Di sabato 20 marzo 2021) L’allenatore della Lazio, Simone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel alla vigilia della partita contro l’Udinese. “Sappiamo che incontreremo delle difficoltà. L’Udinese è in un ottimo stato di forma, è fisica e ha qualità. Sarà una partita delicata, ma abbiamo bisogno di una vittoria”. Come sta la squadra? “Siamo reduci da una buona gara a Monaco. C’è un po’ di, èuna. Sono tutti a disposizione, tranne Luiz Felipe e Caicedo, che ha risentito il problema al piede”. Radu domani raggiungerà Favalli al primo posto per presenze nella storia della Lazio: “Gli vanno fatti i complimenti. Stefan è arrivato da ragazzino e ha fatto cose importanti. È bello vedere quanto ci tiene alla Lazio, anche dopo l’ultima operazione ...