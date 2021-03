Inter, Sala: «Sì allo stadio, ma devo avere conferme sulla proprietà» (Di sabato 20 marzo 2021) Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sulla questione stadio che si è aperta con l’Inter Sono stati giorni caldi per l’Inter e non solo per la questione Covid. Con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala è infatti cominciata un forte dibattito sulla questione stadio, con il primo cittadino milanese che oggi ha rilasciato una nuova Intervista a La Gazzetta dello Sport chiedendo chiarezza ai nerazzurri. stadio – «Io credo che lo stadio si debba fare, non ho cambiato idea. L’ho detto con decisione e lo riconfermo: il nuovo San Siro è utile. Ma il punto è un altro e una volta per tutte va chiarito: lo stadio vale meno della metà del progetto immobiliare proposto da Inter ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Il Sindaco di Milano Giuseppeè tornatoquestioneche si è aperta con l’Sono stati giorni caldi per l’e non solo per la questione Covid. Con il Sindaco di Milano Giuseppeè infatti cominciata un forte dibattitoquestione, con il primo cittadino milanese che oggi ha rilasciato una nuovavista a La Gazzetta dello Sport chiedendo chiarezza ai nerazzurri.– «Io credo che losi debba fare, non ho cambiato idea. L’ho detto con decisione e lo riconfermo: il nuovo San Siro è utile. Ma il punto è un altro e una volta per tutte va chiarito: lovale meno della metà del progetto immobiliare proposto da...

