Incendio OVH, che disastro: altro fumo, tutto spento di nuovo. I disagi aumentano (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo aver ripristinato parte dell'infrastruttura danneggiata dall'Incendio OVH ha spento nuovamente i server per un nuovo principio d'Incendio. I disagi per i clienti aumentano, così come le incertezze.

