Il bazooka di Draghi stavolta spara a salve. I Sostegni appena varati si fermano ai 32 miliardi lasciati in dote dal governo Conte (Di sabato 20 marzo 2021) “Questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e i lavoratori, è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento”. Parziale al punto che l’operazione da 32 miliardi, varata ieri, sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprile. A dirlo è Mario Draghi nel corso della prima conferenza stampa tenuta – insieme ai ministri Daniele Franco e Andrea Orlando (qui per rivederla) – dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Sostegni (qui una sintesi). Trovato un compromesso sulla cancellazione dei vecchi debiti col fisco, sebbene abbia tutta l’aria di essere temporaneo (leggi l’articolo). Vengono cancellate le vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 per chi rientra in un tetto di reddito di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) “Questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e i lavoratori, è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento”. Parziale al punto che l’operazione da 32, varata ieri, sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprile. A dirlo è Marionel corso della prima conferenza stampa tenuta – insieme ai ministri Daniele Franco e Andrea Orlando (qui per rivederla) – dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto(qui una sintesi). Trovato un compromesso sulla cancellazione dei vecchi debiti col fisco, sebbene abbia tutta l’aria di essere temporaneo (leggi l’articolo). Vengono cancellate le vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 per chi rientra in un tetto di reddito di ...

