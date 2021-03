Giappone, terremoto di magnitudo 7.0. Diramata l’allerta tsunami (Di sabato 20 marzo 2021) Giappone, terremoto di magnitudo 7.0 nella Regione del Tohoku. La Japan meteorological agency ha diramato l’allerta tsunami. Una violenta scossa di terremoto ha colpito il Giappone, per la precisione la Regione del Tohoku. La regione si trova a nord-est di Tokyo. Secondo i dati della Jma (Japan meteorological agency) si è trattato di un terremoto di classe cinque. La scala arriva fino al settimo grado. Fortunatamente al momento il bilancio non conta morti né feriti. Giappone, terremoto di magnitudo 7.0 La scossa è stata registrata intorno alle 18.00 ora locale, poco dopo le 10 del mattino in Italia. L’epicentro è stato segnalato al largo della prefettura del Miyagi. La scossa di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021)di7.0 nella Regione del Tohoku. La Japan meteorological agency ha diramato. Una violenta scossa diha colpito il, per la precisione la Regione del Tohoku. La regione si trova a nord-est di Tokyo. Secondo i dati della Jma (Japan meteorological agency) si è trattato di undi classe cinque. La scala arriva fino al settimo grado. Fortunatamente al momento il bilancio non conta morti né feriti.di7.0 La scossa è stata registrata intorno alle 18.00 ora locale, poco dopo le 10 del mattino in Italia. L’epicentro è stato segnalato al largo della prefettura del Miyagi. La scossa di ...

