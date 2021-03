GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi verso Temptation island vip? (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo essere diventato protagonista del Gf vip 5, Pierpaolo Pretelli risponde al rumor che lo vede prossimo a sbarcare a Temptation island vip, per testare la lovestory avviata nella Casa con Giulia Salemi. La risposta giunge in occasione di un’intervista post-Gf vip 5, in cui, inoltre, l’ex velino di Striscia la notizia si apre su una possibile convivenza con la compagna, per poi non risparmiarsi sulle recenti accuse ricevute dagli ex coinquilini nella Casa, Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. L’nfluencer sostiene che lui abbia giocato con buon viso a cattivo gioco nella Casa e la showgirl invece gli contesta di aver sostenuto che fuori dal reality ci fosse un uomo ad attenderla. Parole a cui l’ex velino ribatte con qualche ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo essere diventato protagonista del Gf5,risponde al rumor che lo vede prossimo a sbarcare a, per testare la lovestory avviata nella Casa con. La risposta giunge in occasione di un’intervista post-Gf5, in cui, inoltre, l’ex velino di Striscia la notizia si apre su una possibile convivenza con la compagna, per poi non risparmiarsi sulle recenti accuse ricevute dagli ex coinquilini nella Casa, Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. L’nfluencer sostiene che lui abbia giocato con buon viso a cattivo gioco nella Casa e la showgirl invece gli contesta di aver sostenuto che fuori dal reality ci fosse un uomo ad attenderla. Parole a cui l’ex velino ribatte con qualche ...

Advertising

cipercepiamo : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta ai ferri corti dopo il GF VIP per via di Giulia Salemi? Ecco perché #gfvip #pie… - GiuseppeporroIt : Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta ai ferri corti dopo il GF VIP per via di Giulia Salemi? Ecco perché #gfvip… - prelemibr : RT @GiuseppeporroIt: GF VIP, Pierpaolo Pretelli rivela con quali ex gieffini è rimasto in contatto dopo la fine del reality, ma all'appello… - drinkthiscola : RT @GiuseppeporroIt: GF VIP, Pierpaolo Pretelli rivela con quali ex gieffini è rimasto in contatto dopo la fine del reality, ma all'appello… - AnnaRit32615676 : RT @GiuseppeporroIt: GF VIP, Pierpaolo Pretelli rivela con quali ex gieffini è rimasto in contatto dopo la fine del reality, ma all'appello… -