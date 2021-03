Fonseca: “La Roma sarà più stanca? Siamo pronti alla partita col Napoli” (Di sabato 20 marzo 2021) L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di domani sera contro il Napoli Roma-Napoli partita fondamentale per la Champions. Il Napoli ha potuto gestire la settimana ed è più fresca. Quanto può incidere? “Siamo pronti per questa partita, abbiamo gestito alcuni giocatori. Non voglio alibi, la squadra è motivata e mi aspetto una bella prestazione della mia squadra”. Orgogliosi di essere l’unica squadra italiana in Europa? “Sì, ora però dobbiamo pensare solo al Napoli e alla partita di domani che è molto importante per noi. Siamo orgogliosi del percorso in Europa League”. La Roma è una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) L’allenatore dellaPauloha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di domani sera contro ilfondamentale per la Champions. Ilha potuto gestire la settimana ed è più fresca. Quanto può incidere? “per questa, abbiamo gestito alcuni giocatori. Non voglio alibi, la squadra è motivata e mi aspetto una bella prestazione della mia squadra”. Orgogliosi di essere l’unica squadra italiana in Europa? “Sì, ora però dobbiamo pensare solo aldi domani che è molto importante per noi.orgogliosi del percorso in Europa League”. Laè una ...

Advertising

pisto_gol : Bisogna fare i complimenti alla Roma di Fonseca, che dopo aver dominato-3:0-all’Olimpico batte-2:1-lo Shakthar anch… - FBiasin : Paulo #Fonseca è l'unico tecnico 'italiano' ancora in corsa in Europa. Parlavamo di esonero - con tanto di lista d… - CorSport : #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: Fonseca, incertezza sul futuro non mi pesa' Tecnico 'Veretout e Smalling out, ma stanno recuperando bene' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: Fonseca 'Napoli riposato? Noi pronti, nessun alibi' Tecnico 'orgogliosi del nostro percorso in Europa' -