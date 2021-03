Fabrizio Corona è malato, l’appello disperato: in carcere potrebbe morire (Di sabato 20 marzo 2021) Fabrizio Corona è di nuovo in carcere. l’appello disperato della madre sconvolge tutti: lui è malato, potrebbe uccidersi. Fabrizio Corona da 8 giorni sta facendo sciopero della fame in carcere, dopo che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato la detenzione domiciliare. Corona chiede di poter incontrare di persona la presidente Giovanna Di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 marzo 2021)è di nuovo indella madre sconvolge tutti: lui èuccidersi.da 8 giorni sta facendo sciopero della fame in, dopo che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato la detenzione domiciliare.chiede di poter incontrare di persona la presidente Giovanna Di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

