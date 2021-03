Caso Open Arms, spunta la mail di Malta all'ong: "Avete deciso di bighellonare" (Di sabato 20 marzo 2021) Mauro Indelicato La difesa di Matteo Salvini punta a dimostrare che l'azione dell'ex ministro è stata concordata con il resto del governo Conte I. Intanto in aula, dove non sono stati ammessi i giornalisti, è emersa una mail delle autorità maltesi contro l'azione delle Ong Carte riguardanti le risposte del governo di Malta, documenti sul coinvolgimento nelle scelte operate due anni fa dell'intero governo Conte I, costituzione di parte civile di altre Ong e di alcuni comuni. La Nuova udienza preliminare in corso a Palermo sul Caso Open Arms potrebbe essere quella più importante. In aula è presente anche Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e abuso di ufficio. La vicenda, nata nell'agosto del 2019, ha al centro il diniego ordinato dallo stesso Salvini, in qualità di ministro ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Mauro Indelicato La difesa di Matteo Salvini punta a dimostrare che l'azione dell'ex ministro è stata concordata con il resto del governo Conte I. Intanto in aula, dove non sono stati ammessi i giornalisti, è emersa unadelle autorità maltesi contro l'azione delle Ong Carte riguardanti le risposte del governo di, documenti sul coinvolgimento nelle scelte operate due anni fa dell'intero governo Conte I, costituzione di parte civile di altre Ong e di alcuni comuni. La Nuova udienza preliminare in corso a Palermo sulpotrebbe essere quella più importante. In aula è presente anche Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e abuso di ufficio. La vicenda, nata nell'agosto del 2019, ha al centro il diniego ordinato dallo stesso Salvini, in qualità di ministro ...

Advertising

LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS, OGGI MATTEO SALVINI A PALERMO PER L'UDIENZA ++ NON MOLLARE, CAPITANO! ????? #iostoconSalvini - LegaSalvini : CASO OPEN ARMS, DOMANI MATTEO SALVINI A PALERMO PER L'UDIENZA. SIAMO AL TUO FIANCO, CAPITANO! ????? - Agenzia_Ansa : Udienza preliminare a carico del leader della Lega Matteo Salvini in corso a Palermo per il caso Open Arms. Dal pro… - ilgiornale : Nuova udienza a Palermo sul caso Open Arms, presente anche Matteo Salvini: spunta una mail di Malta contro le Ong… - paolorm2012 : RT @AngeloCiocca: ++ CASO OPEN ARMS, OGGI MATTEO SALVINI A PALERMO PER L'UDIENZA ++ NON MOLLARE, CAPITANO! ????? #iostoconSalvini #OpenArms… -