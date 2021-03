Benevento, i convocati di Inzaghi per la sfida con la Juve (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 25 calciatori convocati per la gara di domani 21 marzo, ore 15.00, presso “Allianz Stadium” contro la Juventus: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Barba, Caldirola, Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne,Tello. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 25 calciatoriper la gara di domani 21 marzo, ore 15.00, presso “Allianz Stadium” contro lantus: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Barba, Caldirola, Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne,Tello. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini L'articolo proviene da Anteprima24.it.

