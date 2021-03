Basket, Cantù: “Positività all’interno del gruppo squadra, ma contro l’Olimpia ci saremo” (Di sabato 20 marzo 2021) “I risultati dei tamponi effettuati hanno evidenziato alcune Positività a Covid-19 all’interno del gruppo squadra”. L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, attraverso un comunicato stampa pubblicato in serata, ha reso noto che sono state rilevate alcune Positività all’interno del gruppo squadra, ma che domani affronteranno comunque la sfida contro l’Olimpia, consapevole delle difficoltà di Milano a causa del fitto calendario di gare. “I soggetti sono attualmente in isolamento. Inoltre, in data odierna, i componenti dello staff tecnico canturino hanno manifestato sintomi riconducibili a Covid-19”. “Pallacanestro Cantù prende atto, visto il fitto calendario di partite che attende ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “I risultati dei tamponi effettuati hanno evidenziato alcunea Covid-19del”. L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro, attraverso un comunicato stampa pubblicato in serata, ha reso noto che sono state rilevate alcunedel, ma che domani affronteranno comunque la sfida, consapevole delle difficoltà di Milano a causa del fitto calendario di gare. “I soggetti sono attualmente in isolamento. Inoltre, in data odierna, i componenti dello staff tecnico canturino hanno manifestato sintomi riconducibili a Covid-19”. “Pallacanestroprende atto, visto il fitto calendario di partite che attende ...

Advertising

GazzettinoL : Basket Serie A 23a giornata Lavoropiù BO-UnaHotels RE Dolomiti TN-Germani BS Carpegna PS-Segafredo BO Vanoli CR-… - TWINSSEBASTIANI : S.STEFANO AVIS vs BRIANTEA84 CANTU’ “PalaPrincipi” Via Piemonte – Porto Potenza (MC) Serie “A° Basket in Carrozzina… - EliasRiva3 : @topplayersita @MissHatredJess @the @AquilaBasketTN @PallVarese @VanoliCremona @PallCantu @treviso_basket @VLPesaro… - AllAroundnet : #Basketincarrozzina #Giovanili #Fipic 2021 parte nel fine settimana il campionato con 8 squadre in campo… - AllAroundnet : Basket in carrozzina Giovanili Fipic 2021: al via il 18° campionato giovanile con -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Cantù Diretta/ Trento Brescia (46 - 40) streaming video e tv: intervallo lungo ...00 di sabato 20 marzo si gioca alla BLM Group Arena, per la 23giornata nel campionato di basket ... Cosa possibile per il calo netto dell'Aquila e di Reggio Emilia, e la risalita di Varese e Cantù: ...

Basket C Silver al fotofinish arriva il Tris vincente del Gorla Cantù ...del girone C Basket C Silver due liberi allo scadere di Lanzi regalano la terza vittoria brianzola sul campo del Garbagnate Anticipo positivo per il Gorla Cantù nel 3° turno del campionato di basket ...

...00 di sabato 20 marzo si gioca alla BLM Group Arena, per la 23giornata nel campionato di... Cosa possibile per il calo netto dell'Aquila e di Reggio Emilia, e la risalita di Varese e: ......del girone CC Silver due liberi allo scadere di Lanzi regalano la terza vittoria brianzola sul campo del Garbagnate Anticipo positivo per il Gorlanel 3° turno del campionato di...