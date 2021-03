Amici, spoiler sulla puntata di Sabato: cosa succederà in studio e gli eliminati (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto per la ventesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi che prenderà il via Sabato 20 marzo.17 i ragazzi in gara e solo uno di loro verrà incoronato vincitore. Tre le squadre che si daranno battaglia capitanate da Alessandra Celentanoe Rudy Zerbi, ArisaeLorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. LEGGI ANCHE:– Amici 20, Lorella Cuccarini gaffe o spoiler sul serale? cosa svela in un tweet Tornano in studio anche i giudici. Per chi si aspettava di trovare sulla poltrona rossa Sabrina Ferilli, purtroppo ci sarà un po’ di delusione. L’attrice sarà solo ospite della prima serata anche se Maria De Filippi le ha fatto uno scherzetto niente male. Le ha fatto credere che avrebbe dovuto scegliere quale giudice mandare a casa per prendere ... Leggi su funweek (Di sabato 20 marzo 2021) Tutto pronto per la ventesima edizione del serale didi Maria De Filippi che prenderà il via20 marzo.17 i ragazzi in gara e solo uno di loro verrà incoronato vincitore. Tre le squadre che si daranno battaglia capitanate da Alessandra Celentanoe Rudy Zerbi, ArisaeLorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. LEGGI ANCHE:–20, Lorella Cuccarini gaffe osul serale?svela in un tweet Tornano inanche i giudici. Per chi si aspettava di trovarepoltrona rossa Sabrina Ferilli, purtroppo ci sarà un po’ di delusione. L’attrice sarà solo ospite della prima serata anche se Maria De Filippi le ha fatto uno scherzetto niente male. Le ha fatto credere che avrebbe dovuto scegliere quale giudice mandare a casa per prendere ...

