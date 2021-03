VIDEO Biathlon | Dorothea Wierer seconda nella sprint di Oestersund!

(Di venerdì 19 marzo 2021)ha chiuso al secondo posto la 7.5 kmfemminile della Coppa del Mondo di Oestersund: l’azzurra ha chiuso per 2?5 alle spalle della norvegese Tiril Eckhoff, che ha vinto nonostante un errore in piedi. Al terzo posto l’altra norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, terza a 6?7. A punti anche Lisa Vittozzi, 20ma a 45?5 con un errore a terra, mentre non prenderà parte alla pursuit di domani (e quindi conclude qui la stagione) Michela Carrara, 91ma a 2’58?0, con quattro errori complessivi, due a terra e due in piedi.pursuit emass start dunque ci sarannoe Lisa Vittozzi. GLI HIGHLIGHTS DELLAFEMMINILE DI OESTERSUND Foto: LaPresse

Dorothea Wierer ha chiuso al secondo posto la 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di Oestersund: l'azzurra ha chiuso per 2"5 alle spalle della norvegese Tiril Eckhoff, che ha vinto nonostant ...Lukas Hofer vince la 10 km sprint maschile dell'ultima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Oestersund: l'azzurro, con il 10/10 al tiro, vince con 4"0 di margine sullo svedese Sebastia ...