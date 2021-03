Vaccini e diritti umani (Di venerdì 19 marzo 2021) di Simone Lattanzio L’11 febbraio Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef, e Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale si afferma che “delle 128 milioni di dosi di vaccino somministrate finora, oltre i tre quarti delle vaccinazioni sono avvenute in soli 10 Paesi che rappresentano il 60% del Pil mondiale.” A tale dichiarazione ha fatto eco, il 17 febbraio, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres annunciando che “Solo 10 paesi hanno somministrato il 75% di tutti i Vaccini Covid”. Alcune nazioni del G7 se con una mano donano, con l’altra fanno incetta di Vaccini lasciando a bocca asciutta quelle stesse nazioni che dovrebbero aiutare. Chi poteva permetterselo ha infatti effettuato prenotazioni in misura molto più larga delle reali necessità, così da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) di Simone Lattanzio L’11 febbraio Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef, e Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale si afferma che “delle 128 milioni di dosi di vaccino somministrate finora, oltre i tre quarti delle vaccinazioni sono avvenute in soli 10 Paesi che rappresentano il 60% del Pil mondiale.” A tale dichiarazione ha fatto eco, il 17 febbraio, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres annunciando che “Solo 10 paesi hanno somministrato il 75% di tutti iCovid”. Alcune nazioni del G7 se con una mano donano, con l’altra fanno incetta dilasciando a bocca asciutta quelle stesse nazioni che dovrebbero aiutare. Chi poteva permetterselo ha infatti effettuato prenotazioni in misura molto più larga delle reali necessità, così da ...

