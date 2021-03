Vaccini, Draghi: 'Farò AstraZeneca, sospensione non è stata un errore' (Di venerdì 19 marzo 2021) 'Non mi sono ancora prenotato, ma Farò AstraZeneca '. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi parlando dei Vaccini in conferenza stampa sul dl Sostegni . 'La mia fascia d'età prevede la vaccinazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) 'Non mi sono ancora prenotato, ma'. Lo ha annunciato il premier Marioparlando deiin conferenza stampa sul dl Sostegni . 'La mia fascia d'età prevede la vaccinazione ...

