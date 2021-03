Strage in Messico | banda criminale uccide 17 poliziotti

(Di venerdì 19 marzo 2021) Almeno 17 agenti di polizia messicani sono stati uccisi ieri in imboscate da parte di una non identificatain due diverse località dello Stato di Mexico, a circa 80 chilometri da Città...

Almeno 17 agenti di polizia messicani sono stati uccisi giovedì in imboscate da parte di una non identificata banda criminale in due località a circa 80 chilometri da Città del Messico. Le forze dell' ...Attacco senza precedenti: 17 agenti di polizia uccisi in un agguato. E' questa la folle notizia arrivata nella notte. Una cosa mai vista.