Sondaggi, nessun effetto Letta: Pd perde ancora consensi. Lega resta prima (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – nessun effetto Letta per il Pd (almeno per adesso): i Sondaggi dicono che i dem continuano a perdere consensi. Lega sempre primo partito e Pd secondo, ma in perdita di oltre un punto percentuale in sole due settimane. Questi i risultati delle rilevazioni Index Research per Piazzapulita, in onda ieri su La7. Più nel dettaglio, queste le intenzioni di voto degli italiani secondo il Sondaggio: Lega al 24% (+0,6% in due settimane), Pd al 18% (-1,1%), Fratelli d’Italia al 16,6% (+0,1%), M5S 15,3% (+0,8%). E ancora, Forza Italia al 7% (-0,1%), Azione di Carlo Calenda al 3,9% (-0,1%), La Sinistra al 3,8% (+0,1%), e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8% (-0,1%). Termometro politico: per il 45,9% degli italiani ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar –per il Pd (almeno per adesso): idicono che i dem continuano aresempre primo partito e Pd secondo, ma in perdita di oltre un punto percentuale in sole due settimane. Questi i risultati delle rilevazioni Index Research per Piazzapulita, in onda ieri su La7. Più nel dettaglio, queste le intenzioni di voto degli italiani secondo ilo:al 24% (+0,6% in due settimane), Pd al 18% (-1,1%), Fratelli d’Italia al 16,6% (+0,1%), M5S 15,3% (+0,8%). E, Forza Italia al 7% (-0,1%), Azione di Carlo Calenda al 3,9% (-0,1%), La Sinistra al 3,8% (+0,1%), e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8% (-0,1%). Termometro politico: per il 45,9% degli italiani ...

