Serena Mollicone, via al processo dopo 20 anni: chi sono gli imputati (Di venerdì 19 marzo 2021) Comincia il procedimento che vede diversi individui accusati dell'omicidio di Serena Mollicone e di altri indagati. Colpiscono le loro identità. Serena Mollicone, si celebra un nuovo processo 20 anni dopo. Con la sua morte e quella del padre Guglielmo, scomparso a maggio del 2020, che ancora non hanno ricevuto giustizia per quanto avvenuto ad L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

