Scuola: Letta, 'non sarà più come prima, un pò di digitale per combattere disuguaglianze' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Speriamo nel ritorno alla presenza al più presto. Però, insisto, il futuro non sarà il '19, sarà un mix tra il '19 e il '20. Non consideriamo la fine della pandemia come finalmente il ritorno al '19, sarebbe un errore enorme. Pur con la necessità del ritorno il più rapidamente al fisico, dobbiamo e possiamo cogliere le occasioni della digitalizzazione". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento on line all' incontro 'Musica e futuro virtuale' di Fiera Didacta Italia. "Questa sarà una delle questioni del futuro, almeno in ambito universitario e dell'istruzione superiore, una parte di didattica a distanza rimarrà per consentire di avere ospiti e relatori che altrimenti non si avrebbero mai -ha spiegato il segretario del Pd-. Non santifico la didattica a distanza, ma qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Speriamo nel ritorno alla presenza al più presto. Però, insisto, il futuro nonil '19,un mix tra il '19 e il '20. Non consideriamo la fine della pandemiafinalmente il ritorno al '19, sarebbe un errore enorme. Pur con la necessità del ritorno il più rapidamente al fisico, dobbiamo e possiamo cogliere le occasioni della digitalizzazione". Lo ha detto Enriconel suo intervento on line all' incontro 'Musica e futuro virtuale' di Fiera Didacta Italia. "Questauna delle questioni del futuro, almeno in ambito universitario e dell'istruzione superiore, una parte di didattica a distanza rimarrà per consentire di avere ospiti e relatori che altrimenti non si avrebbero mai -ha spiegato il segretario del Pd-. Non santifico la didattica a distanza, ma qualche ...

