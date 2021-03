Parma, gol in rovesciata di Pellé: ecco da quanto non segnava in Serie A (Di venerdì 19 marzo 2021) Graziano Pellé ha sbloccato il risultato in Parma-Genoa ocn una splendida rovesciata. ecco da quanto non segnava in Serie A In Parma-Genoa Graziano Pellé torna a segnare in Serie A dopo 9 anni, 3 mesi e 1 giorno dall’ultima volta, ovvero da un Parma-Lecce, 18 dicembre 2011. L’attaccante gialloblù ha sbloccato il risultato della partita al Tardini con una splendida rovesciata con cui ha battuto Mattia Perin dopo l’assist di Juraj Kucka. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Grazianoha sbloccato il risultato in-Genoa ocn una splendidadanoninA In-Genoa Grazianotorna a segnare inA dopo 9 anni, 3 mesi e 1 giorno dall’ultima volta, ovvero da un-Lecce, 18 dicembre 2011. L’attaccante gialloblù ha sbloccato il risultato della partita al Tardini con una splendidacon cui ha battuto Mattia Perin dopo l’assist di Juraj Kucka. Leggi su Calcionews24.com

