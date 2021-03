Otto Regioni e una Provincia in rosso fino a Pasqua (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi i dati della Cabina di regia. La Lombardia nello scenario con più restrizioni fino alle feste, condizione che riguarderà 36 milioni di italiani. Il Lazio potrebbe diventare arancione il 29 Leggi su repubblica (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi i dati della Cabina di regia. La Lombardia nello scenario con più restrizionialle feste, condizione che riguarderà 36 milioni di italiani. Il Lazio potrebbe diventare arancione il 29

Ultime Notizie dalla rete : Otto Regioni Calcio, ripartenza Eccellenza calabrese possibile solo con deroga Figc ... volta a concedere la ripartenza nonostante la presenza di sole otto squadre ai nastri di (ri)... Qualora le istanze di Calabria e Abruzzo saranno accolte, è tuttavia certo che in tali regioni si dovrà ...

Covid Francia, lockdown e restrizioni in 16 dipartimenti Il provvedimento interessa otto dipartimenti della regione parigina de l'Ile - de - France, cinque ... In tutta la Francia vi è il divieto di spostarsi fra le regioni, mentre a partire da sabato il ...

Otto Regioni e una Provincia in rosso fino a Pasqua la Repubblica Coronavirus, torna il lockdown in Francia: stretta anche in Costa Azzurra Parigi. A causa dell’aumento di contagi da Covid-19, il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato ieri sera una stretta sulle misure restrittive in Francia adottate al fine di arginare la recr ...

LIVE – Bollettino oggi, venerdì 19 marzo: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) LIVE – BOLLETTINO oggi, venerdì 19 marzo: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...

