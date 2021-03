Nuovi SMS ISP Intesa Sanpaolo per aggiornamento dati in odor di truffa

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Anche in questi ultimi giorni di marzo sono protagonisti gli SMS ISPin un nuovo tentativo di smishing ai danni degli italiani. Ancora una volta, la comunicazione non ha niente a che fare con l’istituto bancario che, esattamente come tanti cittadini, è una vittima di unaormai consolidata. La nuova ondata di messaggi di testo fa riferimento sempre ad un presunto pericolo di sicurezza per l’account di home banking del cliente di turno. Si suggerisce dunque di intervenire con una procedura di verifica per la quale si viene indirizzati ad un finto sito della banca. La trappola ordita è ben costruita, visto che sulla pagina di atterraggio del link interno all’SMS, c’è un alert di sicurezza che mette in allarme e invita subito il cliente a proseguire con il login per l’inserimento dei...