Nel Lazio sono 45 995 gli attualmente positivi | di cui 308 in terapia intensiva

Roma – sono 45.995 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 43.248 sono in isolamento domiciliare, 2.439 sono ricoverati non in terapia intensiva, 308 sono ricoverati in terapia intensiva (+9 rispetto a ieri), 6.316 sono deceduti e 212.397 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanita' e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

Agenzia_Ansa : Oggi si festeggiano tutti i papà e tra le tradizioni culinarie più amate in Italia ci sono proprio i dolci di San… - RegioneLazio : “Domani alle ore 15, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, riprenderanno regolarmente nel Lazi… - RegioneLazio : “È tutto pronto per la ripartenza nel Lazio, sono stati già riprogrammati questa mattina 14 mila appuntamenti delle… - pietrogiliberti : RT @nzingaretti: Ripartite le vaccinazioni con #AstraZeneca. Già riprogrammati 14mila appuntamenti via sms, nel Lazio clima positivo e gran… - Marilenapas : RT @QSanit: #AstraZeneca. Nel #Lazio solo qualche migliaio di disdette. D’Amato: “Chi disdice va in coda” #Sanità -