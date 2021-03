Moratti | «Contenimento e vaccinazioni | la strategia combinata sta dando risultati»

Advertising

AnsaLombardia : Covid, Lombardia: 'Modello Viggiù un successo da replicare'. Moratti: 'Servono contenimento e vaccinazione reattiva… -

... Letizia" e al riproporsi di determinate criticità abbiamo adottato una strategia die di vaccinazione reattiva". "Due sono gli strumenti che abbiamo utilizzato" spiega l'......l'assessore- è da ritenersi improbabile il verificarsi di una nuova diffusione critica del virus in quell'area. Ciò appunto a conferma dell'efficacia della strategia adottata di...Regione Lombardia ha adottato a fine febbraio una nuova strategia per ridurre e contenere l’epidemia in alcuni Comuni dove si erano sviluppati focolai e l’incidenza dei contagi era particolarmente alt ...VIGGIU’ Ha avuto successo la sperimentazione di una strategia combinata di misure rafforzate per contenere il rischio pandemico e una vaccinazione massiva della popolazione , portata avanti da Region ...