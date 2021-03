Meteo, ci attende un week-end invernale: possibili nevicate in Campania (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMaltempo con pioggia, vento e neve quasi in pianura al Centrosud. Tempo meno instabile a Nord dove però sono previste gelate notturne. “A partire da domani, giorno dell’equinozio di primavera l’inverno si presenterà probabilmente nella sua fase più insidiosa di tutta la stagione. Nel fine settimana, infatti, una formazione ciclonica, alimentata da aria gelida artico-polare in arrivo domani, provocherà un’intensa fase di maltempo dove la protagonista principale sarà la neve che scenderà a quote prossime alla pianura, specie al Centrosud”. Domani sarà maltempo soprattutto al Sud e sui versanti adriatici centrali dove i temporali e le piogge previste saranno accompagnati da nevicate che scenderanno dapprima sopra i 6-800 metri, ma entro sera fin verso i 3-400 metri. Al Nord, il tempo sarà meno instabile, ma ciò non esclude la possibile ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMaltempo con pioggia, vento e neve quasi in pianura al Centrosud. Tempo meno instabile a Nord dove però sono previste gelate notturne. “A partire da domani, giorno dell’equinozio di primavera l’inverno si presenterà probabilmente nella sua fase più insidiosa di tutta la stagione. Nel fine settimana, infatti, una formazione ciclonica, alimentata da aria gelida artico-polare in arrivo domani, provocherà un’intensa fase di maltempo dove la protagonista principale sarà la neve che scenderà a quote prossime alla pianura, specie al Centrosud”. Domani sarà maltempo soprattutto al Sud e sui versanti adriatici centrali dove i temporali e le piogge previste saranno accompagnati dache scenderanno dapprima sopra i 6-800 metri, ma entro sera fin verso i 3-400 metri. Al Nord, il tempo sarà meno instabile, ma ciò non esclude la possibile ...

