(Di venerdì 19 marzo 2021)dopo essersi fatta conoscere da un pubblico ben più ampio come quello del Festival di Sanremo 2021, ha parlato del suo recente passato al liceo, tra bullismo e amori impossibili, intervistata per Sette, inserito de Il Corriere della sera., dal bullismo alper ladiMi prendevano in giro. Per i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #Madame a tinte rainbow: l’amore per la prof di matematica e il “debole” per le donne eterosessuali -

Ultime Notizie dalla rete : Madame tinte

Sky Tg24

Per questo motivoha scoperto di potersi innamorare di chiunque, a prescindere dal sesso e l'età. La prima cotta è stata per il suo allenatore di pallavolo che aveva 30 anni (e lei solamente ...Al secondo posto la debuttanteche con " Voce " ottiene ben 3.709.845 ascolti. Il brano ... Un grande successo per il suo brano aprovocatorie dall nome " Mai dire mai (la locura) ". Gli ...A pochi giorni dalla proclamazione dei vincitori del Festival di Sanremo, Spotify rilascia una classifica dei brani più ascoltati sulla piattaforma di streaming musicale Sono solo pochi giorni che non ...La band romana sul palco ha festeggiato la vittoria con la sua «Zitti e buoni» vestendo i nude look della maison del paisley selezionati per loro ...