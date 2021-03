L’isola dei famosi 2021, è guerra tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ esplosa la prima querelle a L’isola dei famosi 2021, tra l’opinionista Tommaso Zorzi e il concorrente Akash Kumar. L’occasione dello scontro è la seconda diretta del reality, in cui l’influencer ha accusato il naufrago di aver cambiato spesso identità nel corso degli anni, per la sua partecipazione a vari programmi tv, tra cui oltre a L’isola, Ciao Darwin e Temptation island. In risposta alle accuse di Zorzi, tuttavia, Akash ha ribattuto a tono, invitando il vincitore del Gf vip 5 a dosare bene le parole nei suoi riguardi. Uno scontro infuocato, quello avvenuto tra i due diretti interessati, che intanto fa discutere molto e divide l’opinione pubblica. L’isola dei famosi ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ esplosa la prima querelle adei, tra l’opinionistae il concorrente. L’occasione dello scontro è la seconda diretta del reality, in cui l’influencer ha accusato il naufrago di aver cambiato spesso identità nel corso degli anni, per la sua partecipazione a vari programmi tv, tra cui oltre a, Ciao Darwin e Temptation island. In risposta alle accuse di, tuttavia,ha ribattuto a tono, invitando il vincitore del Gf vip 5 a dosare bene le parole nei suoi riguardi. Uno scontro infuocato, quello avvenuto tra i due diretti interessati, che intanto fa discutere molto e divide l’opinione pubblica.dei...

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - francyruiu98 : RT @QuiMediaset_it: Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola https://t.… - michicima : Brasile mi appello a voi venite a votare per l'isola dei famosi Eliminate Angela per salvare Akash di mamma Brasil… -

