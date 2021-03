Lazio, Lazzari presente: prime prove per l'Udinese (Di venerdì 19 marzo 2021) FORMELLO - Il responso medico per Manuel Lazzari aveva dato subito il via agli allenamenti. E così è stato: prima vera seduta post Champions per la Lazio e l'esterno, con il dito fasciato, è in campo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 marzo 2021) FORMELLO - Il responso medico per Manuelaveva dato subito il via agli allenamenti. E così è stato: prima vera seduta post Champions per lae l'esterno, con il dito fasciato, è in campo ...

